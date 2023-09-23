У Малі впав білоруський транспортний літак: на борту могли бути найманці ПВК "Вагнер" — росЗМІ

Аварія транспортного літака Іл-76 сталася в аеропорту міста Гао, причини падіння не називають.

В аеропорту міста Гао в Малі зазнав аварії транспортний літак Іл-76, який імовірно належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. РосЗМІ припускають, що борт міг належати ПВК "Вагнер". Про це пише URA.news

Російські "воєнкори" розходяться в припущеннях, який вантаж перевозив літак, що впав. Так, Чингіс Дамбієв, опублікувавши фото літака, що впав, підтверджує, що борт належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways і стверджує, що він виконував рейс "в інтересах Організації Об'єднаних Націй".

Фото літака, що впав Фото: Соцмережi

А Юрій Котенок написав, що "висловлюються припущення, що борт міг належати "Вагнеру". Причини аварії не називаються", а потім заявив, що Іл-76 "оркестру" нібито не належав.

"Борт використовувався місцевими силами. Попередня причина катастрофи — помилка пілота", — пише Котенок.

У той час, як місцеві ЗМІ та журналісти, публікуючи відео і фото палаючого літака, повідомляють більше подробиць. Вони пишуть, що Іл-76 летів із Бамако, столиці Малі, повідомляють, що про вантаж нічого невідомо, але заявляють, що це вантажне судно, яке використовується ПВК "Вагнер" на внутрішніх рейсах.

Пост, опублікований журналістом із Малі Фото: Скриншот

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Залежно від модифікації літак може доставляти вантажі масою до 60 тонн на відстань понад 4,2 тисячі кілометрів.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнер" займаються охороною компаній, афілійованих із Пригожиним, які займалися пошуками і розробкою золотих копалень у Малі та інших африканських країнах. Сам Євген Пригожин це заперечував.

Одна з перших баз ПВК "Вагнер" була розміщена саме біля Бамако. До середини липня 2022 року в країні налічувалося дев'ять баз ПВК, а операції за участю російських найманців відбувалися ще більш ніж у 32 точках у центрі та на північному сході країни.

Протягом першого року в Малі російські найманці разом із місцевими збройними силами (FAMa) брали участь у контртерористичних операціях, зокрема проти повстанців із JNIM ("Група підтримки ісламу і мусульман", або JNIM. Джихадистське збройне угруповання, що діє в Магрибі та Західній Африці).

Місцеві жителі звинувачували "вагнерівців" у вбивствах, тортурах, викраденнях, грабежах і зґвалтуваннях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що українські спецслужби можуть бути причетні до операції в Судані проти угруповання, яке підтримує ПВК "Вагнер". Таке припущення зробили американські журналісти. Удар було завдано за два дні після того, як "вагнерівці" сприяли доставці великого конвою зброї до Судану. Шість безпілотників атакували пікапи, які проїжджали мостом Шамбат.