Кількість вражає: The Insider підрахував небойові втрати російської військової авіації

За даними росЗМІ, бомбардувальник, що впав у Воронезькій області, став 34-м літаком за рахунком.

20 вересня 2023 року у Воронезькій області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34, і він став, хоч би як іронічно це звучало, 34-м у списку небойових втрат російської авіації. Повний список та інфографіку опублікувало видання The Insider.

Причиною падіння надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 у Воронезькій області Міноборони РФ назвало "технічну несправність". Обидва льотчики встигли катапультуватися.

Однак падіння дорогого військового літака, — вартість такого бомбардувальника близько 36 мільйонів доларів, — далеко не перший подібний інцидент у Росії.

Журналісти The Insider підрахували кількість небойових (тобто таких, що не пов'язані з діями противника) втрат російської військової авіації. А також розглянули, в яких регіонах РФ це найчастіше відбувалося, (включно з окупованими територіями України та Білорусі). Поки що всього впало 25 літаків і 9 вертольотів.

Інфографіка небойових втрат російської військової авіації Фото: The Insider

Лідирує у списку Ростовська область — там упало чотири літаки й один вертоліт, вижили два екіпажі.

Після йде анексований Крим — там впало три літаки й один вертоліт.

Третє місце ділять Бєлгородська область і Краснодарський край — там впали по три одиниці військової авіації.

На останньому місці — Іркутська область та Азовське море: там по одній одиниці, що впала, втім, як і ще в дев'яти регіонах РФ та окупованих територіях. Десь екіпаж вижив, встигнувши катапультуватися, десь ні — це також відображено в інфографіці.

На особливу увагу, про які варто нагадати окремо, заслуговує падіння багатоцільового винищувача Су-30 в Іркутську, яке сталося 23 жовтня 2022 року. Тоді пілоти іншого винищувача заявили, що бачили своїх колег у кабіні літака непритомними і припустили, що ті задихнулися. Літак звалився на двоквартирний будинок у приватному секторі й загорівся.

Падіння літака в Іркутську

А в Єйську Краснодарського краю за шість днів до цього військовий літак Су-34 врізався в житловий багатоповерховий будинок.

Після падіння і загоряння літака довго детонував боєкомплект. У підсумку загинули 16 осіб, зокрема сім'я із семи осіб. Ця катастрофа стала десятою у списку небойових втрат військової авіації РФ.

Падіння літака в Єйську

В Україні не виключали, що Су-34 летів завдавати ударів по території України. Адже з аеродрому в Єйську російська авіація постійно злітала для атак на нашу країну, зокрема, для атак по Маріуполю: відстань між Єйськом і Маріуполем морем становить лише 60 км.

Втім, раніше Фокус писав про те, що проблеми у РФ з авіацією відбуваються не тільки у військовому секторі. Цивільна авіація також перебуває в критичній ситуації. Так, з'ясувалося, що дев'ять бортів російської компанії "Аерофлот" літали з деактивованими гальмами. Їх може відводити в бік на злітно-посадковій смузі. Усунути несправність без закордонних комплектуючих не можуть.

У переліку мінімального справного обладнання (MEL) "Аерофлоту" йдеться про те, що літати з такою відмовою дозволяється не більше десяти днів.