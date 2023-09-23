Німеччина зацікавлена постачати Україні Taurus, якщо США передадуть ATACMS, – WSJ

Американські журналісти вважають, що ракети дальнього радіусу дії допоможуть ЗСУ ліквідувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях та далеко за лінією фронту.

Берлін вважає за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів зброї, тому передача ракет дальньої дії ATACMS може підштовхнути Німеччину до серйозних кроків щодо надання крилатих ракет Taurus. Про це інформує The Wall Street Journal.

Журналісти видання зазначили, що українські війська тривалий час шукають ракети, які могли б знищити матеріально-технічні склади, російську логістику та штаби на тимчасово окупованих територіях та далеко за лінією фронту. Постачання крилатих ракет великої дальності особливо потрібне для реалізації завдань у контексті контрнаступ ЗСУ.

У матеріалі йдеться про те, що наразі постачання крилатих ракет великої дальності дуже необхідне, адже постачання французьких SCALP та британських Storm Shadow. Значення крилатих ракет для українського війська зросло після того, як поставки ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.

Постачання ATACMS: вагання Білого дому

За інформацією журналістів Financial Times, у Вашингтоні вже схвалили постачання ATACMS ще до візиту Володимира Зеленського до США. Адміністрація Джо Байдена нібито офіційно не мала наміру заявляти про своє рішення, адже це стало б своєрідною підказкою для росіян. Російські війська могли б перемістити шляхи постачання за межі доступності далекобійних ракет.

У Білому домі та Пентагоні 23 вересня не підтвердили передачу ATACMS Україні. Зі слів прессекретарки Джо Байдена Карін Жан-П'єр, їй нема чого сказати щодо інформації про постачання озброєння в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, 22 вересня експерти пояснили, що заважає США передати далекобійні ракети. Україна вже має в розпорядженні далекобійні ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP EG, тому, як вважають аналітики, побоювання Вашингтона неактуальні.