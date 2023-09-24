810-та бригада ЗС РФ "вийшла з чату": ЗСУ повністю розбили російських морпіхів на Запоріжжі, — ISW

Бригада раніше втратила понад 85% особового складу на Херсонщині, її відновили і знову кинули в бій на Запоріжжі. Але й там російським морпіхам не щастило.

Під час контрнаступу українських військ на заході Запорізької області було фактично знищено 810-у окрему морську піхотну бригаду РФ Чорноморського флоту. Про це в своєму щоденному звіті повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту посилаються на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який заявив, що 810-та бригада була "повністю розбита" на півдні України. Вона відійшла, а на фронті її замінили російські десантні частини повітряно-десантний військ.

Опис статусу 810-ї бригади, наданий Будановим, найбільше відповідає доктринальному визначенню армії США завдання тактичної місії "знищити": "фізично зробити боєздатними сили противника, доки вони не будуть відновлені". Повідомляється, що 810-та бригада з березня 2023 року діє на запорізькому напрямку, а з червня 2023 року — на заході Запорізької області.

"ISW раніше спостерігав 810-ту бригаду в жовтні 2022 року, коли вона діяла в Херсонській області, і, ймовірно, підрозділ відновлювався в тилу в проміжний період перед тим, як зайняти позиції в Запорізькій області. 810-та бригада неодноразово зазнавала значних втрат, українські війська раніше знищували підрозділ, після чого ЗС РФ відновлювали його", — йдеться в повідомленні Інституту.

31 липня 2022 року у ГУР заявляли, що 200 військовослужбовців 810-ї бригади відмовилися повертатися на війну в Україну, а Генштаб ЗСУ 12 вересня 2022 року повідомив, що 810-а бригада втратила понад 85 % її особового складу на Херсонському напрямку і що багато хто знову відмовився повертатися до бойових дій.

Нагадаємо, що під час контрнаступу Сили оборони змогли розбити елітні частини ЗС РФ на південь від Бахмута на Донеччині. Ці частини раніше брали участь у контратаках і намагалися відкинути наступ українських сил у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що звільнення Андріївки може обвалити оборону ЗС РФ біля Бахмута.