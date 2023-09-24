Атака безпілотника у Курську: сталося влучання в будівлю ФСБ, — ЗМІ (відео)

Місцева влада стверджує, що є незначні пошкодження, натомість джерела в ГУР повідомляють про пряме влучання.

Український безпілотник атакував адміністративну споруду у Курську. Сталося влучання в будівлю ФСБ у місті. Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Пряме влучання в будівлю

Як пише видання, сталося пряме влучання в буділю російської ФСБ.

"Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито "незначно постраждав дах". Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучання", — розповів співрозмовник.

Поки що офіційних коментарів у ГУР Міноборони з приводу влучань в будівлю ФСБ у Курську не надавали.

Що відомо про атаку по Курську

У чатах місцеві жителі пишуть, що під удар потрапила "будівля на Добролюбова". На вулиці Добролюбова в Курську розташоване обласне управління ФСБ.

Російський телеграм-канал "Рибар" припускає, що йдеться про будівлю адміністрації Центрального району Курська.

Губернатор Курської області Роман Старовойт 24 вересня повідомляв про вибух в місті.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Незначно постраждав дах", — стверджує губернатор.

Нагадаємо, що українські війська звільнили Кліщіївку та надалі рухаються вперед, вибиваючи російських загарбників із позицій. У наступі були бійці ГУР Міноборони.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі підтвердили успіхи ЗСУ в районі Вербового на Запоріжжі. Сили оборони внаслідок ефективних дій закріпляються на зайнятих рубежах.