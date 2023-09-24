Серія вибухів у Курську: дрон атакував нафтопереробний завод, — ЗМІ (відео)

Місцева влада та росЗМІ повідомили про нібито збиття БПЛА в межах Курська. Українські ЗМІ з посиланням на ГУР МОУ заявили про влучання в нафтопереробний завод біля аеродрому.

У неділю 24 вересня місцеві жителі Курська (Російська Федерація) вдруге за день чули звуки вибухів. У результаті другої атаки безпілотного літального апарату почалася пожежа. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначили, що другий вибух стався на території нафтопереробного заводу, який розташований неподалік від курського аеродрому.

За повідомленням губернатора Курської області Романа Старовойта, російська система протиповітряної оборони працює в Курському районі.

"У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112", — сказав Роман Старовойт.

У місцевому Telegram-каналі повідомили, що перший БПЛА нібито завдав незначних пошкоджень даху адмінбудівлі, тоді як другий нібито збила ППО в межах міста.

"Чути вибухи, у місцях збиття здіймається дим", — йшлося в повідомленні.

Мер Курська Ігор Куцак розповів, що в Центральному окрузі, де відбулася перша атака безпілотника, працюють співробітники оперативних служб. Попри удари дронів, у місті відбудуться заплановані святкові заходи до дня міста. Проте без салюту.

"У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь дня міста. Вважаю, це буде розумно з погляду спокою та безпеки мешканців", — сказав Ігор Куцак.

БПЛА атакували Курськ: що відомо

У день міста 24 вересня Курськ зазнав атаки безпілотників. Місцева влада звинуватила Україну в запуску БПЛА та повідомила, що дрон вдарив в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. У результаті чого нібито незначних пошкоджень зазнав дах будівлі.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела у ГУР розповіли, що БПЛА влучив у будівлю ФСБ.

Нагадаємо, 11 вересня дрони атакували Курську область. Через атаку було пошкоджено будівлі в місті Рильськ. Губернатор області Роман Старовойт заявив, що відбулося два нальоти БПЛА.