Переодягаються у форму ЗСУ": росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку (відео)

За даними спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, РФ увесь час намагається повернути втрачене, тому що російським генералам, полковникам потрібно показувати хоч якісь результати, а їх у них немає.

На Таврійському напрямку війська ЗС РФ зробили спробу прориву оборони збройних сил України в районах Сіверного та Авдіївки. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Крім постійного терору цивільного населення, як на СОТ, так і з нашого боку, також фіксуються випадки переодягання ворога в українську військову форму і ведення в такому вигляді бойових дій", — сказав він.

Військовий заявив, що Росія постійно прагне відновити свої втрати, оскільки російським вищим військовим командам необхідно продемонструвати хоч якісь успіхи, але вони їх не мають. У зв'язку з цим, за його словами, російські військові застосовують тактику масових атак без належної підготовки.

Крім того, загарбники продовжують робити невдалі спроби оточити Авдіївку, і за останню добу російська авіація завдавала ударів, зокрема в районах Авдіївки, Роботиного і Вербового.

Але, за його словами, українські військові потихеньку йдуть уперед біля Роботи і Вербового.

"Загалом у зоні відповідальності ЗСУВ "Таврія" ворог намагався прорватися в районах Північного та Авдіївки. На Мар'їнському напрямку кафіри вкотре атакували біля населеного пункту Мар'їнка. Також зафіксовано спроби просуватися в районі Перемоги. За минулу добу зафіксовано 10 січ. наших підрозділів із займаних позицій", — поінформував Штупун.

У відповідь на запитання про причини, через які він назвав атаки Росії на Авдіївку безглуздими, він пояснив, що російські військові постійно зазнають втрат, відступають, а потім знову роблять спроби.

"Я вважаю, що це неефективна тактика", — сказав він, зазначивши, що загальна кількість втрат у ворога за останню добу становила 159 осіб.

На Лимано-Куп'янському напрямку, поблизу Білогорівки, були задіяні підрозділи "Шторм Z", які, за інформацією Східного угруповання військ, складаються з російських ув'язнених.

"Це дещо менше, ніж учора-позавчора, але ми це будемо максимально виправляти. Також знищено 43 одиниці його військової техніки, зокрема 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 різноманітних безпілотників, 2 автомобілі та 1 одиниця спецтехніки. І за минулу добу ворог. втратив 3 склади боєприпасів", — поінформував Штупун.

Нагадаємо, що Сили оборони протягом минулого тижня результативно відпрацювали по живій силі противника, знищивши понад 3,5 тисячі росіян. Також дісталося ворожій артилерії та бронетехніці.

Раніше повідомлялося, що в районі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Це сталося на тренувальній базі окупантів у Радивонівці.