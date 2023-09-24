Німецькі ракети Taurus для України: експерти дізналися, скільки ЗСУ потрібно часу для навчання

Частина політиків з Німеччини вважають, що Taurus потрібно поставити Києву без зволікань. Крилаті ракети важливі для України, це стало зрозуміло після атаки на штаб російського Чорноморського флоту РФ, заявив оборонний експерт Маркус Фабер.

Українським військовим потрібно до трьох місяців, щоб навчиться запускати далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це сказав оборонний експерт Вільної демократичної партії Маркус Фабер у коментарі німецькому таблоїду Bild.

Німецький уряд кілька місяців обговорює можливість поставити Україні ракети Taurus, які виробляють на заводі компанії MBDA в Шробенхаузені. Рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути на позицію Берліна, вказують автори.

Проблемою може стати тривалий термін навчання військових ЗСУ їх використання. Усі аргументи відомства канцлера Олафа Шольца щодо затримки поставок ракет Taurus тепер недійсні, каже Фабер.

"Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", — заявив оборонний експерт.

"Українці вперше запросили (ракети Taurus, — ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", — заявив Фабер.

Нагадаємо, що 15 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус озвучив термін ухвалення рішення про постачання ракет Taurus в Україну. Уряд Німеччини, за його словами, має це зробити через один або два тижні.

На думку експертів, ракети Taurus можна запускати з переобладнаних винищувачів Су-24. Таку схему використовували для Storm Shadow і SCALP.