БПЛА повторно атакували Курськ: в місті пролунали вибухи (відео)

Місцева влада заявила про нібито збиття двох дронів російською протиповітряною обороною — у Курську та області.

Вранці 25 вересня у Курську місцеві жителі чули звуки вибухів. Два безпілотні літальні апарати атакували регіон. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Місцева влада заявила про нібито збиття дронів російською протиповітряною обороною.

"Спрацювала ППО. Постраждалих немає", — сказав Роман Старовойт.

Він зазначив, що внаслідок атаки дрона в центральному окрузі Курська зафіксовані пошкодження декількох приватних домоволодінь, даху адміністративної будівлі. Також були вибиті шибки в багатоквартирному будинку.

Зі слів Старовойта, в Курській області упав інший безпілотник, у результаті чого були вибиті шибки в приватному будинку.

У пресслужбі Міноборони РФ звинуватили Україну в атаках БПЛА по об'єктах на території Росії. У відомстві заявили про нібито перехоплення російською протиповітряною обороною дронів над Курською областю та знищення двох дронів у Брянській області.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю 24 вересня безпілотні літальні апарати атакували Курськ. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про влучання дрона в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР МОУ заявили про влучання дрона в будівлю ФСБ. Пізніше стало відомо про другу атаку БПЛА, в результаті якої сталося влучання в нафтопереробний завод біля курського аеродрому, за повідомленням українських ЗМІ з посиланням на розвідку. Місцеві Telegram-канали заявили про загиблих російських військових внаслідок атаки БПЛА.