Мобілізація в Україні: чи можуть забрати в армію кількох членів сім'ї

За словами адвоката Антона Маринича, у законі України немає чітких правил про те, чи можуть призвати умовно двох братів. При цьому, деякі винятки все ж продумані.

В Україні до 15 листопада триватиме воєнний стан і загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років можуть вручити повістки. Адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" розповів, чи можуть відправити служити кількох членів однієї сім'ї.

У статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" є перелік підстав, які дають змогу громадянам отримати відстрочку. Відповідно, їх не можуть призвати на військову службу.

Юрист зазначив, що в Україні чітко не визначено, скільки членів з однієї родини можуть мобілізувати під час війни. Тобто обмежень, що умовно двох братів не можуть відправити служити немає.

При цьому, в законі є пункт із винятками. Приміром, не призивають членів сім'ї, якщо близькі родичі військовозобов'язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідні брат із сестрою) загинули чи пропали безвісти під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, або під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

"Точно не будуть мобілізувати тих чоловіків і жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або пропали безвісти", — заявив Антон Маринич.

Також не можуть забрати в армію чоловіка, який виховує самостійно неповнолітню дитину або дітей, поки його дружина стоїть на захисті батьківщини. Те ж саме стосується і дружини. Якщо чоловік перебуває на службі, а вона займається вихованням дітей, тоді призивати її точно не будуть.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Адвокатка Марина Бекало зазначила, що йдеться про громадян, яких було виключено з військового обліку. Для перетину кордону їм необхідно мати спеціальну відмітку у військово-обліковому документі.