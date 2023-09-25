"Ласкаво просимо до Китаю": як Пекін захоплює Південнокитайське море, – NYT (фото)

Китай вважає регіон своїм попри те, що він роками належав ФІліппінам та іншим країнам. Міжнародний трибунал однозначно визнав, що Південнокитайське море не належить КНР, але армію це не хвилює. Вони будують бази, тримають бойовий флот та обмежують судочинство.

Китай посилює свою присутність в Південнокитайському морі біля філіппінських островів. Про це повідомляє The New York Times.

Міжнародний трибунал однозначно вирішив, що Південнокитайське море не належить Китаю, але як тільки журналісти прибули на море, то отримали повідомлення "Ласкаво просимо до Китаю". Дії Пекіну назвали найбільш нахабною морською мілітаризацією у світі, яка набирає обертів. Через регіон проходить третина світової океанської торгівлі.

Китай претендує на 90% Південнокитайського моря Фото: The New York Times

Народно-визвольна армія Китаю створила архіпелаг передових оперативних баз попри відсутність на те міжнародно-правових підстав. Берегова охорона Китаю, ВМС та рибалки-ополченці протистоять іншим військовим та цивільним суднам. Китай своїми діями кидає виклик західному порядку безпеки, який існував після Другої світової.

Ще донедавна у Південнокитайському морі домінував флот США, але агресивні китайські дії призвели до того, що країни регіону дедалі більше сумніваються в силі американської прихильності до Тихого океану. Хоча Сполучені Штати не мають територіальних претензій до Південнокитайського моря, вони підтримують оборонні угоди з азійськими партнерами, включно з Філіппінами.

Китайська військова база на штучноми острові Фото: The New York Times

Південнокитайське море стало ще однією сценою змагань між Пекіном та Вашингтоном, у якій жодна зі сторін не хоче видавати слабкість. Ситуацію погіршує ще те, що китайські військові та посадові особи не комунікують, щоб знизити напруженість. Філіппіни вже постраждали від дій КНР, їхні рибалки не можуть займатись риболовним промислом, хоча вони це робили століттями.

"Я сказала китайцям: "Ваше керівництво говорить про спільне процвітання, але те, що ви робите, не може зробити більш зрозумілим, що ви вважаєте нас просто дурними людьми, яких можна обдурити і знущатися", — сказала Кларіта Карлос, яка до січня обіймала пост радник з національної безпеки Філіппін.

Журналістів оточили китайські кораблі Фото: The New York Times

Журналісти провели 2 тижні в регіоні Південнокитайського моря. Вони кажуть, що важко уявити, як збройна присутність Китаю буде зменшена без війни. Вони побудували військові бази на штучних островах, розгорнули бойові кораблі, щоб захищати свій "незаперечний суверенітет".

Під час одного з проходжень китайський буксир ВМС, який був вдвічі більший за човен, на якому були журналісти, увімкнув прожектори та по радіо передав про нібито вторгнення в територіальні води КНР. Човен був під прапором Філіппін. Китайський корабель продовжив свої дії, а потім пройшов в 20 метрах від човна з журналістами, що порушувало міжнародні протоколи.

"На світанку ми побачили як укріплення на рифі Міскіф, так і низку китайських кораблів, що наближалися з різних боків: пів дюжини морських поліцейських катерів і нещодавно введений в експлуатацію корвет військово-морського флоту, призначений для перенесення протикорабельних ракет. Буксир ВМС теж залишився поруч", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, 24 вересня ЗМІ писали, що Китай встановив блокаду в Південнокитайському морі. Пекін претендує на 90% моря.

7 серпня китайський корабель морської охорони атакував філіппінський корабель з водометів.