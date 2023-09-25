На Форумі оборонних підприємств буде 165 компаній з 26 країн, – Кулеба

Основна ціль Форуму — укласти договори та альянси українських компаній разом з закордонними партнерами.

На українському Форумі оборонних підприємств буде брати участь понад 165 компаній з 26 країн світу. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Х (раніше твіттер).

За словами міністра, Форум оборонних підприємств дасть сильний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення як України, так і партнерів. Дмитро Кулеба працює разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіном, щоб Форум став історією успіху.

"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", — написав Кулеба.

Основна ціль оборонних індустрій створити спільні підприємства закордонних компаній із українськими. Також підписати контракти та укласти альянси, щоб зміцнити оборонні можливості.

Нагадаємо, 11 вересня Кулеба заявив, що питання постачання ракет Taurus Україні просувається вперед.

22 вересня ЗМІ писали, що війна в Україні спонукає світових виробників розробляти нові види озброєння.