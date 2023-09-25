ЗС РФ скинули чотири авіабомби на Берислав: під завалами шукають людей, є жертви

За даними голови Бериславвської РДА Володимира Литвинова, загинула літня подружня пара, ще двоє людей перебувають у лікарні — один із них у вкрай важкому стані.

Російські військові вранці 25 вересня скинули чотири авіабомби на місто Берислав у Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і голова Бериславської РДА Володимир Литвинов.

"Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Відомо про одного загиблого та кількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація уточнюється", — повідомив Литвинов.

Згідно з інформацією, наданою Херсонською обласною прокуратурою, авіаудар стався приблизно о 10:00 і, імовірно, його було завдано авіабомбами з борту Су-34.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки ЗС РФ загинула подружня пара — 73-річний чоловік і 70-річна жінка, і ще двоє цивільних осіб дістали поранення. З травмами спини та ніг до лікарні доправили 59-річну жінку. 55-річний чоловік перебуває у вкрай важкому стані — у нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота.

"На момент ворожого удару вони перебували в приміщенні, для отримання допомоги внаслідок пошкодження їхнього будинку", — уточнив Прокудін.

За його словами, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, 8 вересня ЗС РФ скинули авіабомбу на населений пункт Одрадокам'янка Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули.

Раніше, 23 серпня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Херсону. Дві керовані авіабомби скинули на дитсадок і будинки місцевих жителів.