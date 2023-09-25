В ЗСУ вперше показали, як збивають російські ракети із ЗРК Avenger (відео)

Американський зенітно-ракетний комплекс "Месник" має в основі ракети Stinger. Зенітники показали перехоплення ракети в нічний час.

На озброєні української армії є американські зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник). Військові з 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку ЗСУ показали бойове застосування ППО.

Українські зенітники показали, як перехоплюють ракети окупантів в Київській області. цілі перехоплювались на шляху їх слідування. На відео військові показали збиття цілей в нічний час. Для цього комплекс AN/TWQ-1 Avenger має нічний канал оптичної станції комплексу. В основі лежить ракета ПЗРК Stinger. Пускова установка має до 16 ракет в одному залпі. Її встановлюють на всюдиході Хамві.

Зазначається, що російські крилаті ракети є доволі легкою ціллю для комплексу через невисоку висоту, передбачуваний напрям слідування та швидкість. Оператор може захопити ціль й запустити протиракету.

Avenger в 1126 полку Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Відчуття такі, що ще хочеться", — каже водій комплексу з позивним "Водій".

"Месник" може перехоплювати цілі в радіусі від 50 до 6000 метрів. Він може збивати гелікоптери, літаки, безпілотники та крилаті ракети на малих висотах. Також ракету Stinger можна дістати з пускової й використовувати вручну.

Нагадаємо, 5 квітня командувач Обʼєднаних сил ЗСУ показав ЗРК Avenger на бойовому чергуванні.

31 травня в черговому пакеті військової допомоги США анонсували постачання Україні партії ЗРК Avenger.