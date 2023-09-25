"Затиснуті в глухий кут": у РФ не вистачає майданчиків для переміщення літаків і кораблів, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, з 2014 року росіяни активно позбувалися аеродромів і портів — їх закривали. Після початку вторгнення це вилилося в проблему для противника.

У Російській Федерації не вистачає діючих майданчиків, які дозволили б переміщати літаки та кораблі. Це створює для них певні проблеми. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо" 25 вересня.

За його словами, противник найближчим часом може бути затиснутий остаточно в глухий кут, адже кількість аеродромів і портів обмежена.

"У РФ є проблема як у флотилії, так і в авіації — на сьогоднішній день у них не вистачає майданчиків, тобто портів і аеродромів для розміщення в достатній кількості своїх кораблів і літаків. Адже навіть на аеродромі в Курську не просто так літаки були дуже щільно розміщені один до одного. У РФ не вистачає діючих аеродромів", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач зауважив, що з 2014 року простежується така тенденція: РФ щороку зменшувала кількість своїх аеропортів і аеродромів, їх закривали десятками поспіль.

Відповідно, ставало менше майданчиків, які могли б приймати літаки. Після початку повномасштабного вторгнення це стало великою проблемою для них.

"Відповідно, вони будуть затиснуті в такий глухий кут. Так само і з флотилією. Вони зараз намагатимуться розміщувати свої кораблі по портах у південно-західній частині акваторії РФ, той самий Новоросійськ, але це також не вирішення питання. Тому що "Оленегорский горняк" був уражений біля Новоросійська. Так само, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя, — це відкриває нам можливість впливу не тільки по цьому узбережжю, а набагато далі, використовуючи як надводні дрони, так і інші засоби", — продовжив Олександр Коваленко.

У противника залишається тільки Каспійське море, але й там не так багато портів, які змогли б приймати військові кораблі.

Нагадаємо, 23 вересня глава ГУР Кирило Буданов розповів, як у РФ сприйняли атаку на аеродром Чкаловський. За його словами, усередині РФ "дуже негативно" відреагували на проникнення диверсантів на військовий об'єкт, що охороняється, у районі столиці.