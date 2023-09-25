"Щоб ми всі могли оцінити": в Росії вимагають показати командувача ЧФ РФ живого, чи мертвого

Російський пропагандист Марков висловив недовіру інформації українських ЗМІ і забажав отримати правдиву інформацію від російських інформресурсів щодо загибелі адмірала.

В Росії розпереживалися, що Міноборони РФ, як завжди, приховує правду від громадян, зокрема й щодо втрат внаслідок ракетної атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Через це в мережі почали вимагати пред'явити їм живого, чи мертвого командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, про якого українські ЗМІ повідомили, що він загинув. З такою вимогою до російської влади в своєму телеграм-каналі звернувся пропагандист Сергій Марков.

Він зауважив, що не може вірити повідомленням українських ЗМІ щодо загибелі адмірала.

"Наша інформаційна система поки що мовчить і штовхає мільйони наших людей в обійми ворожих Росії інформмереж. Хотілося б одержувати від нашої інформсистеми інформацію швидше. Щоб ми всі могли оцінити, що вона правдивіша. Ми всі чекаємо простої та явної інформації про командувача Чорноморського флоту Росії", — написав він.

Публікація набрала чимало смайликів з посмішками, а дописувачі здебільшого висловили недовіру інформації, яку оприлюднює Міністервство оборони РФ.

Нагадаємо, що в ССО ЗСУ повідомили, що внаслідок влучань по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцера. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

Також повідомлялося, що ліквідований Віктор Соколов мав найвище звання, серед усіх офіцерів, ліквідованих в Україні. Удар припав якраз у момент засідання командування флотом.