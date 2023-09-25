Розробили "алгоритм": окупанти в Криму відреагували на удари по Севастополю

Російська влада готує населення до регулярних атак з повітря. З цією метою розробили складну систему оповіщення, яка включає гучномовці та росЗМІ.

22 вересня високоточні ракети влучили у будівлю штабу командування Чорноморського флоту РФ. Внаслідок удару пошкоджено дах та верхній поверх будівлі, у навколишніх будинках повилітало шибки, а влада у Севастополі на період гасіння пожежі обмежила водопостачання. На третій день після цього т.зв. "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв ознайомив населення з системою попередження про повітряну загрозу. Про це російський чиновник розповів у Telegram-каналі.

Развожаєв оповістив місцеве населення про алгоритм дій під час можливої повітряної атаки, яких вони, схоже, очікують найближчим часом. Пояснив, що спершу надходить інформація від військових РФ, потім він особисто віддає команду на вмикання сигналу. При цьому сигнал будуть транслювати кількома способами: через гучномовці та сирени, через Telegram-канал "губернатора", на телебаченні та радіо, через Telegram-канали російських ЗМІ в Криму. СМС-повідомлення використовувати не будуть, оскільки вони надходитимуть за годину після оповіщення.

Окупаційний "чиновник" стверджує, що після запуску сигналу тривоги у громадян буде 30-50 хвилин, щоб дістатись укриттів або щоб сховатись у будинках. Крім того, визнав, що населення ще не знає точні адреси укриттів: їх повідомлять пізніше.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, близько 12 год. 22 вересня 2023 року дві-три крилаті ракети ЗСУ влучили у штаб командування ЧФ РФ у Севастополі. Згідно з попередніми даними, припускали, що там могли загинути десятки російських офіцерів. Пізніше у ССО ЗСУ підтвердили загибель 34 осіб з командування, також можлива загибель командувача ЧФ РФ Віктора Соколова. Наразі російська громадськість вимагає, щоб його показали "живим" або мертвим" — протягом трьох діб після прильоту про нього нічого не відомо.

Відстань від Севастополя від чорноморського узбережжя України — близько 300 км. Якщо по штабу ЧФ РФ відпрацювала крилата ракета Storm Shadow з швидкістю польоту 1000 км/год., то цю відстань вона пролетіла б за 20 хвилин.

Скільки часу ракета Storm Shadow летить до Севастополя Фото: Google maps

Нагадуємо, під час атаки 22 вересня повідомляли про низку ударів по місцях базування ЗС РФ в Криму. Зокрема, у мережі нарахували мінімум шість можливих точок, звідки повідомляли про вибухи. Крім того, за кілька днів до прильоту по штабу командування ЧФ РФ у Севастополі відбулась атака по базі під селом Верхньосадовим: поруч з ним — запасний командний пункт російського командування.