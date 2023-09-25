РосЗМІ "можливо" підбурювали до геноциду українців, — ООН

У доповіді комісії ООН питання геноциду українського народу розглядають тільки у світлі публікацій у росЗМІ, які "можливо є" підбурюваннями.

Деякі висловлювання, що публікуються в російських державних і проурядових ЗМІ "можуть становити злочин підбурювання до геноциду". Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні продовжить свою діяльність з цього питання. Про це заявив голова комісії Ерік Месе під час виступу перед Радою з прав людини в понеділок, 25 вересня.

У своїй новій доповіді комісія висловила глибоке занепокоєння масштабом і тяжкістю злочинів, скоєних збройними силами РФ в Україні, і наголосила, що всіх винних необхідно притягнути до відповідальності.

У доповіді йдеться про те, що у комісії є "численні докази військових злочинів" російських військовослужбовців. Серед злочинів згадуються:

незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї:

атаки по цивільному населенню;

катування;

сексуальне та гендерно зумовлене насильство;

напади на енергетичну інфраструктуру.

Серед цивільних об'єктів, руйнування яких унаслідок дій армії РФ задокументувала комісія ООН, є житлові будинки, діючий медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. Ці атаки призвели до жертв серед цивільного населення, руйнувань і перебоїв у наданні основних послуг і продуктів.

Розслідування комісії в Херсоні та Запоріжжі зібрало докази застосування російськими військовими тортур проти українців, яких звинуватили в тому, що вони інформатори ЗСУ.

"У деяких випадках тортури застосовували з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертви", — йдеться у звіті.

Крім того, комісія отримала підтвердження того, що в Херсонській області росіяни вчинили сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Свідками цих злочинів часто були родичі жертви.

Однак, у доповіді комісія ООН не повідомила, чи дійшла вона до якихось висновків за звинуваченнями в геноциді, висунутими Україною проти РФ.

Нагадаємо, у березні 2023 року комісія ООН не знайшла достатніх доказів, які можна було б кваліфікувати як геноцид українського народу. У вересні Ерік Месе заявив, що комісія досі не дійшла консенсусу, чи відбувається в країні геноцид.

У жовтні минулого року російський пропагандист Антон Красовський, виступаючи на державному російському телеканалі, закликав "спалювати живцем і топити в річці" українських дітей, що назвали закликом до геноциду навіть у Росії.

Раніше Фокус писав, що в Офісі президента відреагували на позицію ООН про геноцид в Україні. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, така позиція міжнародної організації є непрямим заохоченням злочинця.