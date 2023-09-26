Ракетний удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі навели російські офіцери через безгрошів'я, — ЗМІ

Інформатори отримали винагороду від партизанського руху АТЕШ, яка має "покрити ризики офіцерів та їхніх сімей".

Російські офіцери були завербовані українськими партизанами, щоб допомогти організувати ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту в Криму минулого тижня. Процес вербування полегшив той факт, що багато офіцерів перебувають у скрутному фінансовому становищі через затримки зарплати. Про це повідомив представник партизанського руху АТЕШ в ексклюзивному інтерв'ю виданню Kyiv Post.

Представник партизанського руху українців і татар у Криму (АТЕШ) заявив, що ключову інформацію про місцезнаходження і діяльність високопоставлених російських командирів офіцери надали в обмін на фінансову винагороду.

Представник АТЕШ зазначив, що інформатори з числа офіцерів вважають, що їхня країна "веде злочинну війну і що це необхідно зупинити", а затримки виплат самі по собі не змусять військовослужбовців російської армії йти проти влади.

"Фінансова винагорода тільки допомагає їм прийняти рішення про співпрацю з рухом АТЕШ, вона є лише додатковим стимулом", — сказав співрозмовник видання.

Партизани не озвучили суму винагороди, але запевнили, що цих грошей буде достатньо для "покриття ризиків офіцерів та їхніх сімей". Також у таємниці тримають імена інформаторів, їхні звання та приналежність до військових підрозділів. Однак АТЕШ заявило, що має доступ до "загальної діяльності командування чорноморського флоту", а зібрана інформація оперативно передається СБУ та іншим українським держструктурам.

Незважаючи на успіхи, становище партизан на тимчасово окупованих українських територіях залишається вкрай ризикованим.

"Російські військові прекрасно обізнані про існування партизанського руху і кидають усі свої сили і засоби на його придушення і виявлення нашої агентури. Зростаючий опір серед кримчан їх дуже турбує", — заявив представник АТЕШ.

АТЕШ має намір продовжувати свою підривну діяльність проти російських збройних сил, які окупували Крим.

"У нас є вуха і очі, як усередині, так і зовні. Тому ми перші, хто чує і бачить, що там відбувається", — заявив представник партизанського руху.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, ЗСУ завдали ракетного удару по Севастополю. Центр стратегічних комунікацій підтвердив ураження штабу флоту РФ.

Унаслідок удару Російський флот і армія в анексованому Криму тимчасово залишилися без командування та управління. Ракетні удари по штабу ЧФ РФ вивели з ладу систему планування та управління силами і засобами.

Раніше Фокус писав про те, що в результаті влучень по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.