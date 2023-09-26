Вибухи в РФ і в Криму: окупанти заявили про знищення 12 БПЛА і ракети (відео)

У Міноборони РФ стверджують, що українські БПЛА нібито атакували Курську і Бєлгородську області. Водночас окупаційна влада Криму повідомила про ракетну атаку в районі аеродрому "Бельбек".

У ніч на 26 вересня на території Російської Федерації пролунали вибухи. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації в Telegram.

За даними Міноборони РФ, увечері протиповітряна оборона нібито знищила сім безпілотників над Бєлгородською областю.

Через кілька годин у відомстві повідомили про чотири знищені дрони в Курській області. Місцеві пабліки також опублікували відео з вибухами в Курську.

Ближче до ранку в Міноборони РФ заявили про ще один безпілотник, нібито збитий над територією Курської області. У всіх атаках російське відомство звинуватило Україну.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці БПЛА нібито скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, внаслідок чого було знеструмлено 7 населених пунктів.

"Ніхто з жителів не постраждав. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дасть змогу ситуація", — написав чиновник.

Вибухи в Криму

Увечері 25 вересня "Суспільне" повідомило з посиланням на місцевого жителя про вибухи на південних околицях окупованого Джанкоя, у районі залізничних колій.

Пізніше у виданні також повідомили про вибух в окупованому Севастополі.

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетну атаку. За словами окупанта, сили ППО збили одну ракету в районі аеродрому "Бельбек", що на північному заході Севастополя.

Нагадаємо, вранці 25 вересня жителі Курська чули вибухи. Влада РФ повідомила про атаку безпілотних літальних апаратів і їх знищення російською ППО. Водночас українські ЗМІ з посиланням на ГУР заявили про влучання дрона в будівлю МВС РФ.

Ми також повідомляли, що 25 вересня в тимчасово окупованому місті в Луганській області стався "феєрверк" унаслідок удару по складу російських боєприпасів. За словами журналістів, пожежу на ворожому складі було видно з усіх кінців міста.