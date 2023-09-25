Вибухи в Курську: БПЛА влучив у будівлю МВС РФ, — ЗМІ (відео)

Російська влада заявила про нібито збиття всіх дронів протиповітряною обороною. Унаслідок атаки БПЛА постраждало 15 домоволодінь та чотири автомобілі.

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Вранці 25 вересня жителі Курська чули вибухи в місці. Влада РФ повідомила про атаку безпілотних літальних апаратів та їх знищення російською протиповітряною обороною. Проте українське видання "Бабель" з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) заявило про влучання дрона в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ.

"Джерело "Бабеля" в ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС у Курську", — йшлося в повідомленні.

Мер Курська Ігор Куцак зазначив, що в місті начебто спрацювала система протиповітряної оборони. Внаслідок чого пошкодження зазнали приватні домоволодіння, дах адміністративної будівлі. Також було вибито шибки в багатоквартирному будинку.

"Усього постраждали 15 домоволодінь та чотири автомобілі", — сказав Ігор Куцак.

З його слів, ніхто з містян не постраждав через атаку безпілотників.

БПЛА атакували Курськ: що відомо

Вранці 25 вересня два безпілотні літальні апарати атакували Курськ та область. Міноборони РФ звинуватило Україну в ударах БПЛА. Крім цього, російська влада заявила про збиття всіх повітряних цілей.

Нагадаємо, 24 вересня дрони атакували Курськ. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці повідомили про влучання БПЛА в будівлю ФСБ. Пізніше відбулася друга атака БПЛА, в результаті чого відбулося влучання в нафтопереробний завод, який розміщений біля курського аеродрому Халіно. Офіційно російська влада не повідомила про постраждалих внаслідок атаки, проте місцеві Telegram-канали розповіли про загиблих військових РФ.