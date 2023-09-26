Нічна атака ЗС РФ: у Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих Shahed (фото)

Російські військові запустили 38 ударних дронів типу Shahed-136/131. Пуски безпілотників здійснювалися з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (Крим).

Вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131 мирні міста. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України в Telegram.

"Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим)", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил разом із підрозділами інших складових Сил оборони України знищили 26 ударних дронів типу Shahed. Зокрема, по маршруту слідування повітряних цілей працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Додали, що протягом 25-26 вересня понад 40 літаковильотів здійснила тактична авіація Повітряних сил, 20 з них — для вогневого ураження ворога.

Нічний обстріл України: що відомо

Вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. В результаті обстрілу постраждало двоє водіїв вантажівок, одного з них госпіталізували до лікарні, іншому надали медичну допомогу на місці. Крім цього, було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, та загорілося шість фур. За повідомленням соцмереж, ворог атакував переправу Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області.

Також ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Російська ракета влучила в одне з підприємств міста. Зі слів голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, попередньо ворог застосував балістику.

Нагадаємо, громадянин Румунії, який у момент ракетного удару по переправі Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі перебував на митниці, поділився кадрами вибуху.