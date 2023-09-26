США ввели нові санкції проти російських компаній, пов'язаних з ВПК

Серед російських компаній, які потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів Америки, опинився найбільший виробник титану у РФ.

США оголосили про впровадження додаткових санкцій проти шести російських підприємств, пов’язаних з ВПК, а також про введення експортних обмежень проти п’яти великих компаній. Про це йдеться в офіційному журналі Федерального уряду США.

Як зазначено у документі, ці компанії діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США. Зокрема, за інформацією Міністерства фінансів, повторні санкції введені проти акціонерного товариства STAR, зареєстрованого в Пермі й пов’язаного з іранським авіаційним виробником. Крім того, до списку обмежень додані компанії, офіси яких знаходяться в Москві й Санкт-Петербурзі.

Водночас Міністерство торгівлі США оприлюднило введення з 27 вересня експортних обмежень проти п’яти компаній в РФ. Серед них — не тільки найбільший виробник титану "ВСМПО-АВІСМА", а й компанії з виробництва електроніки, комп’ютерів, систем навігації, а також виробник нафтопродуктів.

Серед фігурантів списку:

"ВСМПО-АВІСМА";

ТОВ "Девайс Консалтинг";

ТОВ "Грант Інструмент";

"СМТ-АйЛогик";

Streloy;

"Лис Групп";

Logistic International Servis;

"Разрез полярный";

"Скай 17".

Щодо "ВСМПО-АВІСМА", це найбільший у світі виробник титану з повним технологічним циклом — від переробки до випуску готових виробів. Компанія також займається виробництвом компонентів для військової галузі РФ і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення оборонних технологій США. Решта перелічених компаній поставляли компоненти для безпілотників на замовлення ГРУ Генштабу ЗС РФ.

Крім того, Міністерство торгівлі США вирішило ввести експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн — Німеччини, Китаю, ОАЕ, Оману, Пакистану та Фінляндії, оскільки також пов’язує їх із російським військовим виробництвом або постачанням товарів подвійного призначення.

Останні санкції проти РФ

Сполучені Штати Америки 14 вересня запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про 24 фізособи, заводи, банки та судна. До списку потрапили "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Об'єднана металургійна компанія" та ін.

Пізніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили 42 людини і 21 юридична особа. Серед них — Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Взгляд", "Комсомольська правда", молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", клуб "Валдай", АТ "Володимир Точмаш", ПАТ "Ковровський механічний завод" та ін.

Фокус писав, що 15 вересня США ввели санкції проти п'яти турецьких компаній і одного громадянина Туреччини, які допомагали Російській Федерації обходити санкційні обмеження.

Крім того, Фокус повідомляв, що може увійти до 12-го пакету санкцій проти Росії від Євросоюзу. Також ЄС запровадив нові санкції проти росіян: вони не можуть заїхати в країни ЄС на власних автівках і зі смартфонами.