"Як живий щит": росіяни прикриваються цивільними на Мелітопольському напрямку, — Генштаб

За даними Генерального штабу, загарбники використовують приватні двори, де проживають місцеві, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про те, що окупаційні війська зазнали серйозних втрат під час бойових дій між містами Бахмут і Соледар у Донецькій області. Крім того, під Мелітополем Запорізької області окупанти змушували місцевих мешканців надавати свої подвір'я для створення вогневих позицій військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні за 26 вересня.

Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом із цивільними жителями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит.

У населеному пункті Нове в Запорізькій області, що розташоване між Оріховим і Токмаком, повідомляють про факт використання російськими військовими приватних подвір'їв, де мешкають мирні громадяни, як місця розміщення військової техніки та особового складу для організації вогневих позицій.

Нагадаємо, в ISW поінформували, що на заході Запорізької області помітно збільшилися втрати ЗС РФ. Аналітики припустили, що країна-агресор могла зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цей напрямок.

Командир 3 штурмової бригади майор Максим Жорін заявив, що закріплення на лінії Андріївка-Клещіївка — це лише відправна точка для подальшого оточення Бахмута. За його словами, ця опорна лінія "дуже важлива" для реалізації планів України.