3000 годин нальоту: перша бойова льотчиця винищувача F-15E у США вийшла на пенсію

В армії США було заборонено жінкам літати на винищувачах, тому Джинні Левітт доводилось пробиватися крізь перепони, щоб стати льотчиком. Вона дослужилась до звання генерал-майора та очолювала Центр безпеки Повітряних сил.

Перша жінка-льотчиця у Повітряних силах США вийшла на пенсію. Генерал-майор Джинні Лівітт прослужила 31 рік. Про це повідомляє Air&Space Forces Magazine.

Генерал-майор Повітряних сил США Джинні Лівітт стала першопроходцем у Повітряних силах. Церемонія виходу на пенсію відбулася на авіабазі Скотт в штаті Іллінойс. Лівітт кинула виклик упередженому уявленню про роль жінок в армії. У 1993 році вона стала першою серед жінок, хто успішно вивчилась на льотчика винищувачем. Також вона була першою жінкою, яка взяла під командування 57-м крилом на базі Повітряних сил у Неваді..

За 31 рік служби вона має понад 3000 годин нальоту, більша частина якого була на винищувачі F-15E Strike Eagle. Джинні Лівітт брала участь у бойових операціях США в Іраку.

Джинні Лівітт на початку карʼєри

Начальник командування транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост каже, що з початку 1990-х років жінкам доводилось битись проти політики військових. Їм потрібно було боротись за визнання й Лівітт зіграла ключову роль у значних змінах, які не дозволяли жінкам бути льотчиками винищувачів.

Джинні Лівітт протягом усієї своєї карʼєри була активною захисницею жінок в авіації й активно заохочувала молодих дівчат продовжувати карʼєру у Повітряних силах та авіації. Зазначається, що Лівітт співпрацювала з Disney над фільмом "Капітан Марвел", щоб розповісти про свою подорож у Повітряних силах й поділитися шляхом.

Перед виходом на пенсію Джинні Лівітт очолювала Центр безпеки Повітряних сил у сфері авіації, зброї, космосу та політики ядерної безпеки.

Нагадаємо, в Міноборони України заявляли, що у лавах ЗСУ служить майже 60 тисяч жінок, з яких 5 тисяч знаходиться на передовій.

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