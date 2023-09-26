Мобілізація в Україні: у ДПСУ відповіли, що буде з чоловіками, які незаконно виїхали
За словами спікера відомства Андрія Демченка, українці призовного віку, як і раніше, намагаються виїхати з країни в різні способи. Деяких ловлять, але частині громадян все ж вдається здійснити незаконний план.
В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, під час яких чоловікам призовного віку заборонено залишати територію країни без дозволу. Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що чекатиме на порушників.
За його словами, громадяни, які змогли якимось чином незаконно перетнути кордон за останні півтора року, відповідатимуть у майбутньому перед законом. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто вирішив повернутися.
У ДПСУ зазначили, що наразі регулярно фіксують спроби незаконного перетину зеленою ділянкою кордону. Це відбувається поза межами пунктів пропуску.
"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентує перетин кордону для громадян України", — заявив Андрій Демченко.
Окремо в ДПСУ заявили, що не варто думати, що все забудеться і покарання за порушення вдасться уникнути. Людей притягуватимуть до відповідальності після повернення з інших країн.
При цьому, у вересні потік людей, які перетинали кордон, трохи зменшився порівняно із серпнем, однак він, як і раніше, залишається на високому рівні.
Раніше Фокус повідомляв, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Для цього необхідно пройти медкомісію та отримати довідку від ВЛК за письмовим зверненням до ТЦК і СП.