Мобілізація в Україні: у ДПСУ відповіли, що буде з чоловіками, які незаконно виїхали

За словами спікера відомства Андрія Демченка, українці призовного віку, як і раніше, намагаються виїхати з країни в різні способи. Деяких ловлять, але частині громадян все ж вдається здійснити незаконний план.

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, під час яких чоловікам призовного віку заборонено залишати територію країни без дозволу. Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що чекатиме на порушників.

За його словами, громадяни, які змогли якимось чином незаконно перетнути кордон за останні півтора року, відповідатимуть у майбутньому перед законом. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто вирішив повернутися.

У ДПСУ зазначили, що наразі регулярно фіксують спроби незаконного перетину зеленою ділянкою кордону. Це відбувається поза межами пунктів пропуску.

"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентує перетин кордону для громадян України", — заявив Андрій Демченко.

Окремо в ДПСУ заявили, що не варто думати, що все забудеться і покарання за порушення вдасться уникнути. Людей притягуватимуть до відповідальності після повернення з інших країн.

При цьому, у вересні потік людей, які перетинали кордон, трохи зменшився порівняно із серпнем, однак він, як і раніше, залишається на високому рівні.

Дивитися з: 2:00

Раніше Фокус повідомляв, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Для цього необхідно пройти медкомісію та отримати довідку від ВЛК за письмовим зверненням до ТЦК і СП.