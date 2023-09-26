Перевіряють: у МЗС Німеччини пояснили, чому не постачають Україні далекобійні ракети Taurus

Очільниця міністерства визнала, що частина їхньої зброї виявилась неробочою або застарілою. Анналена Бербок підкреслила, що надання такого озброєння не можна було б вважати допомогою.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що частина їх військового озброєння виявилась застарілою або не працює. Через це постачання деяких видів зброї в Україну затримується. Про це відомо з її інтерв’ю CNN.

Посадовиця завірила, що Німеччина знала про неробочий стан певної зброї й попереджала про це. Вона додала, що нині Україна не отримує далекобійні ракети Taurus саме через бажання німців "переконатися у їхньому належному функціонуванні".

"Якщо ти тільки обіцяєш і не робиш, і навіть постачаєш щось, що не працює, то це не допомагає. Я розумію, що в України часу мало, але коли ми щось передаємо, це має працювати", — підкреслила Бербок.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала танки Abrams від США. Він зазначив, що військова техніка "готується посилити наші бригади".

Проте вже 26 вересня у ЗМІ проінформували, що Україна отримала лише меншу частину очікуваних танків. Повідомлялось, що постачання Abrams в Україну відбуватиметься поступово.

Також 25 вересня у Великій Британії проінформували, що надали українським військовим 1,5 тисячі комплектів обладнання для розмінування. Окрім того, британці організували для захисників тренування на імітованій передовій.