"Танк затонув, гаубицю "Мста-Б" розірвало: тернопільські артилеристи ліквідували окупантів (відео)

Артилеристи 44-ої бригади ліквідували танк, який заїхав у водойму. Російські загарбники залишилися без гаубиці та боєкомплекту до неї.

Українські захисники знищили російський танк та гаубицю "Мста-Б". Подробиці у Facebook повідомила 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

Завдяки безпілотникам можна побачити, як працюють тернопільські артилеристи. На відео зафіксували, що важка бронетехніка окупантів після влучання зайнялася. Згодом танк опинився у водоймі й затонув.

Також воїни зафіксували гаубицю "Мста-Б". Артилеристи 44-ої бригади ліквідували техніку та боєкомплект, який перебував поруч.

"Голівудські режисери знімають капелюха перед Тернопільськими артилеристами", – йдеться у дописі.

Знищення танків росіян

FPV-дрон 26 вересня знищив російський танк, попри антидронову сітку на дорозі. В районі тимчасово окупованого Бахмута війська РФ натягнули сітку між стовпами. Вона мала б захищати від ударів дронів-камікадзе, проте українські захисники просто пролетіли вище за неї.

Бійці 72-ї ОМБр 24 вересня показали, як знищили російський танк. Безпілотник завдав ефективного удару по російському танку. Через декілька секунд відбувся потужний вибух, який повністю знищив військову техніку та примножив кількість диму. Ворожа техніка загорілася, а потім потужно вибухнула.

Нагадаємо, 26 вересня головнокомандувач Валерій Залужний показав підготовку мобілізованих у 151 навчальному центрі. Нещодавно мобілізовані українці і військові на ротації отримують навички планування та ведення бою в обороні та наступі.