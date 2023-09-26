"Настав час відчути, що таке блекаут": СБУ "вимкнула" світло у 7 населених пунктах РФ, — ЗМІ (фото)

Дрон Служби безпеки України влучив в електропідстанцію в Курській області, через що у темряву занурилися кілька населених пунктів.

У Росії Служба безпеки України нібито влаштувала жителям прикордонної Курської області "блекаут". Світло росіянам вимкнув український безпілотник, який поцілив у електропідстанцію. Про це виданню "Бабель" повідомили джерела у СБУ.

За інформацією видання, дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. Внаслідок цього "блекаут" відчули сім населених пунктів в регіоні.

"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", — зазначило джерело видання в СБУ.

Дрон СБУ атакує підстанцію

Нагадаємо, що СБУ показала, як знищила майже 100 одиниць військової техніки РФ. За декілька тижнів бійцям ЦСО "А" СБУ вдалося ліквідувати 13 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини, 15 артсистем та купу різної автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що у Курську український безпілотник атакував будівлю ФСБ у місті.