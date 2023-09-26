Мобілізація в Україні: у ТЦК роз'яснили процес видачі повісток студентам

Мешканці Житомирської області скаржаться на відмову відстрочки для студентів магістратури денної форми навчання. До 1 жовтня щороку усі, хто навчається, мають подавати таку довідку до ТЦК та СП.

Студенти денної форми навчання наразі не призиваються на військову службу по мобілізації, але це можливо після внесення законодавчих змін. Питання відстрочки регулює закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо скасування відстрочки для деяких студентів. Подробиці повідомили у Житомирському районному ТЦК та СП у Facebook.

Представники інстанції відреагували на заяву про те, що мешканці області скаржаться на відмову відстрочки для студентів магістратури денної форми навчання. Чоловікам натомість вручають їм повістки та направляють на проходження військово-лікарської комісії.

У повідомленні зазначили, що зміни до законодавства народні депутати не ухвалили. Громадянам вручають дані, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі. До 1 жовтня щороку усі, хто навчається, мають подавати таку довідку до ТЦК та СП.

У військкоматі зазначили, що громадяни України, які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від загальної мобілізації, направляються на ВЛК. Відповідна комісія встановлює рівень придатності призовника. Людина нібито проходить обстеження. У ТЦК наголосили, що відстрочка надається придатним, а тих, хто не може служити, виключають з військового обліку.

Мобілізація студентів в Україні: нова ініціатива депутатів

У Верховній Раді у вересні запропонували скасувати відстрочку для певних категорій студентів. Деякі нардепи вважають за потрібне запровадити межу рівня відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту. Ініціатива передбачає, що призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності.

Фокус 20 вересня повідомив, хто зі студентів підлягає призову, а хто має право на виїзд із території нашої держави. Наразі не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вишів.