РФ безуспішно намагається захистити шинами літаки від українських БпЛА, — експерт (відео)

Росіяни почали накривати деякі зі своїх літаків автомобільними шинами, що, на думку експерта Сергія Грабовського, може бути імпровізованою спробою захистити їх від ударів українських безпілотників.

Збройні сили Російської Федерації впровадили таке собі ноу-хау: щоб захистити свої літаки від ударів українських БпЛА, обкладають їх шинами, але це не допоможе. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський 26 вересня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Потрібно розуміти, що якщо навіть завдано удару, то у будь-якому разі пошкоджується поверхня літака, навіть якщо вибух припадає в основному на шину, і ніби велика частина удару припадає туди. Так, пошкодження можуть бути меншими. Але вони все одно є, і літак потребує ремонту", — зазначив експерт.

Сергій Грабський вважає, що такі спроби росіян захистити літаки знижують мобільність російської авіації, щоб прибрати шини з літака потрібен час. Тому такий метод ніяк не захищає літаки від дронів. Україна в разі загрози ракетних атак розосереджує авіацію, передислокує літаки з одного аеродрому на інший.

"Потрібно не забувати про таке поняття, як мобільність авіації. А в цьому випадку після отримання сигналу загрози ці шини треба щонайменше з літака прибрати. Тобто це теж займає досить велику кількість часу, і тому мобільність від цього страждає… якщо ці шини все-таки спалахнуть, то це нібито додаткове джерело прив’язки до цілі. Таким чином, можна на цей напрямок зосередити більшу кількість дронів. І не забуваємо, що дрони летять, у тому числі ніби з візуальним виявленням. Тобто для них оператор може визначити пріоритетність завдання удару. Тому що такі способи захисту не є високоефективними для авіації ", — наголосив Грабський.

Нагадаємо, 16 вересня Фокус писав, що РФ готується до повторення обстрілів української енергосистеми. Для ударів восени та взимку 2022-23 ворог в основному використовував ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з території РФ.