Оборонний комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні ракет С-300, але є нюанс

Міністр оборони Тодор Тагарєв пояснив, що його країна надасть Україні ракети, які сама не може поремонтувати.

Комітет із питань оборони Національної асамблеї Болгарії 26 вересня підтримав рішення щодо надання Україні непридатних для експлуатації ракет до комплексів С-300, переважно для використання як запасних частин, повідомляє The Sofia Globe.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв пояснив, що пропозиція про надання додаткової військової допомоги Україні не передбачає будь-яких ракетних комплексів ППО. Він уточнив, що Болгарія надасть Україні ракети, які не може поремонтувати.

"Нам краще не зберігати несправні ракети ЗРК, тому що це небезпечно і може загрожувати життю особового складу", — заявив начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.

У Комітеті вважають, що ракетні комплекси С-300 були визнані військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети у Болгарії неможливо, Україна має можливість їх використати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію", — йдеться в пояснювальній записці.

За словами депутатів, ця допомога не зменшить обороноздатність болгарських збройних сил та не зменшить можливості болгарських С-300 щодо захисту болгарського неба.

Проєкт рішення, підписаний Бойком Борисовим, Деляном Пєєвським, Христо Івановим та Кирилом Пєтковим, також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки патронів калібру 5,56 із запасів МВС.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини пояснили, чому не постачають Україні далекобійні ракети Taurus. Очільниця міністерства визнала, що частина їхньої зброї виявилась неробочою або застарілою. Анналена Бербок підкреслила, що надання такого озброєння не можна було б вважати допомогою.

Раніше, 25 вересня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала танки Abrams від США. Він зазначив, що військова техніка "готується посилити наші бригади".