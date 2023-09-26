"Будуть хороші новини": росіяни бояться прориву оборони в Запорізькій області, — спікер ЗСУ

Спікер угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун заявив, що росіяни щодня втрачають 6-10 артилерійських систем. Вони бояться прориву, а тому підтягують резерви до Вербового.

Збройні сили України в рамках контрнаступу готуються до подальших дій, створюючи активні рубежі. ЗС РФ намагаються заповнити втрати в Запорізькій області поблизу Вербового. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу"Еспресо".

За словами Штупуна, на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію. Так, українські сили закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи російським окупантам великих втрат.

"У районі села Заповітне Бажання триває активна оборона ЗСУ. Командири на місцях намагаються покращувати тактичне положення, ведеться контрбатарейна боротьба", — сказав речник.

Він також зазначив, що на Таврійському напрямку росіяни щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.

"В околицях Вербового Сили оборони готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі", — сказав Штупун.

За його словами, противник підтягує резерви, бо боїться прориву.

"Вважаю, що скоро будуть хороші новини", — резюмував спікер.

Також нагадаємо, що 26 вересня бригада ЗСУ показала ефектне відео роботи танкістів. Українські танкісти тренуються на полігонах, а потім застосовують навички проти російських загарбників на фронті, наближаючи перемогу України.

Крім того, у генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни прикриваються цивільними на Мелітопольському напрямку. За даними Генерального штабу, загарбники використовують приватні подвір'я, де проживають місцеві, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.