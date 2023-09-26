"Встигли до санкцій": швейцарська компанія Glencore ввезла тонни російської міді до ЄС, — ЗМІ

У січні 2023 року утричі зріс імпорт російської міді до Італії. Протягом двох воєнних років ця країна суттєво наростила торгівлю з Туреччиною, яка виконує роль посередника для сировини з РФ.

Швейцарська компанія Glencore, яка торгує металами і нафтою, зуміла ввезти в Італію тисячі тонн російської міді. При цьому маршрут пролягав через Туреччину, що могло ввести в оману спостерігачів. Зокрема, спостерігачі могли припустити, що мідь надходить не з підсанкційної країни. Так сировинний трейдер міг спробувати обійти санкції, які США, ЄС та інші партнери України наклали на Росію. Про оборудку Glencore написало видання The Financial Times.

Видання стверджує, що має документи та світлини, які підтверджують дії Glencore. Зокрема вказує, що у липні 2023 року швейцарська компанія ввезла в Італію через Туреччину п'ять тисяч тонн російської міді. Листову мідь придбали в російській Уральській гірничо-металургійній компанії (УГМК) та перевели до порту Ліворно.

На УГМК (ВАТ "Уральська гірничо-металургійна компанія") наразі не накладено прямих санкцій США, ЄС, Великої Британії, України тощо, нагадали в FT. Однак керівники цієї компанії є у санкційних списках. Зазначимо, пошук на сайті НАЗК показав мінімум двох таких осіб: генерального директора Андрія Козіцина (санкції ЄС, Канади, Швейцарії, України) та заступника генерального директора Ігоря Кудряшкіна (лише України).

Саме у липні стали жорстокішими санкції США, пише FT. Однак угоду про постачання міді вдалось провернути до того, як їх ввели. Також привертається увага до проблеми, пов'язаної з описаною ситуацією. Зокрема, ідеться про обхід санкцій шляхом залучення третіх країн. Наприклад, російську продукцію активно провозять через Туреччину та Арабські Емірати. У таких випадках Росія у документах вже не фігурує.

Санкції проти РФ: деталі

FT з'ясувало, як росіянам і швейцарцям вдалось провернути схему обходу санкцій.

Російську мідь начебто купила арабська компанія Haldivor Energy — на цілком законних підставах. Далі вже ця компанія продала мідь італійській компанії Carlo Colombo. Продукція між тим спокійно дісталась до Туреччини, яку використали як перевалочну базу.

Співрозмовник видання — неназвана високопоставлена особа з сировинної компанії — пояснив, що з РФ продовжує щільним потоком іде сировина для металургії.

"У нас є Туреччина як плацдарм для російського цинку та міді та, меншою мірою, алюмінію. Країна створила точку перевалки", — сказав трейдер.

Інфографіка FT наочно демонструє, що Туреччина дійсно виконує важливу роль рятівника російських виробників. Зокрема, на першому графіку видно, як суттєво у 2023 році зріс імпорт товарів з Росії та її країн-сателітів. Зокрема, у січні 2023 року утричі виріс імпорт міді і склав 159 тис. тонн. На другому графіку можна побачити суттєву активізацію торгівлі з країнами ЄС: особливо вперед вирвалась Італія.

Імпорт в Туреччину Експорт з Туреччини

Видання звернулось за коментарями до Міністерства енергетики Туреччини та до арабської компанії — коментарів не отримало. Між тим компанія Glencore продовжує співпрацювати з кількома російськими компаніями: наприклад, купує алюміній у одного з найбільших виробників — у компанії "Русал" з РФ.

Нагадуємо, у РФ вигадали ще один спосіб обійти санкції партнерів України. Для цього вирішили розконсервувати термінал у Керчі: звідси кораблі зі скрапленим газом вирушають до Туреччини. Тим часом США ввели нові обмеження для компаній, пов'язаних з Кремлем. Згідно з оприлюдненими заявами американських урядовців, санкції торкнуться російських виробників титану.