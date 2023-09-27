"Ми будемо відповідати": Умеров висловився про можливі удари РФ по енергосистемі України (відео)

Глава оборонного відомства висловив надію на те, що незабаром Україна отримає "зброю, яка змінить гру", зокрема багатоцільові винищувачі.

Україна відповідатиме на удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю CNN 26 вересня.

Глава Міноборони наголосив, що російські окупанти, ймовірно, збираються обстрілювати українську енергосистему прийдешньої зими, як і минулого року.

"Але ми будемо відповідати!" — додав глава оборонного відомства.

Рустем Умеров також згадав про потреби України в постачанні "зброї, яка змінить гру" від міжнародних союзників. Зокрема, він висловив сподівання на швидке прибуття багатоцільових винищувачів.

"Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території і мати перевагу на полі бою", — сказав міністр.

Нагадаємо, у вересні 2023 року РФ уперше в поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Ціль росіян розміщувалася на Рівненщині й після влучання в Рівному кілька годин не було електропостачання.

В "Укренерго" 19 вересня попередили, що до відключень електроенергії в Україні мають бути готові всі, оскільки Росія восени та взимку може знову вдатися до масованих атак по українській енергоінфраструктурі.