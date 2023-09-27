"Даремні заяви": американський генерал розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ

За словами колишнього командувача Сухопутними силами НАТО в Європі Бена Ходжеса, Сили оборони ведуть наступ без підтримки авіації, на що ніколи не пішли б такі країни, як США, Велика Британія чи Німеччина.

Критика української контрнаступальної операції є "непрофесійними і марними заявами" на думку колишнього командувача Сухопутними силами НАТО в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса. Про це пише "Голос Америки".

Генерал висловив свою думку під час дискусії у Вашингтоні на тему "Перемога України: блимає жовтий сигнал?" і зробив зауваження тим, хто критикує український контрнаступ, перебуваючи на відстані 8000 кілометрів.

Відповідаючи на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фонду США-Україна, щодо критики на адресу дій української армії у війні, Годжес наголосив, що такі заяви мають характер непрофесійних і малопродуктивних міркувань.

Генерал нагадав про те, що українцям доводиться вести боротьбу без підтримки авіації, яка, за його словами, завжди була б невід'ємною частиною військових операцій для таких країн, як США, Велика Британія та Німеччина. Крім того, видання з посиланням на експертів додає, що в разі участі американської армії в такій операції, підтримка авіації була б використана для руйнування оборонних укріплень противника задовго до введення сухопутних військ.

Ходжес наголосив, що контрнаступ в Україні являє собою не тільки військові дії на полі бою, а й комплексні операції, включно зі спецпризначенцями, атаками дронів, кіберборотьбою і деактивацією російських радарів і систем ППО. Генерал також висловив враження від роботи українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює значний тиск на російський Генштаб.

Ходжес також підкреслив, що критика української контрнаступальної операції в умовах відсутності підтримки з повітря є необґрунтованою. Він також висловив жаль з приводу недостатньої наданої підтримки Україні з боку Заходу і наголосив на необхідності постачання високоточної далекобійної зброї для українських сил.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 24 вересня президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня 2023 року.

Раніше, 22 вересня, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.