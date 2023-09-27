Грабують корисні копалини: у Донецькій області окупанти видають "ліцензії" на видобуток, — ЦНС

За даними підпілля, всі "ліцензії" окупантів не мають юридичної сили і покликані лише створити ілюзію легітимності пограбування регіону, яке і так відбувається.

Окупаційна влада в тимчасово захоплених територіях Донецької області готується видавати "ліцензії" на здійснення видобутку корисних копалин у цьому регіоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація регіону визначила перелік корисних копалин, на основі якого планується видавання ліцензій. До цього списку включено матеріали, такі як глина, вапняк, пісок та інші.

Центр нацспротиву нагадує, що всі видані "ліцензії" не мають юридичної сили і призначені винятково для створення враження легітимності процесу вилучення ресурсів із регіону, який уже зазнає незаконного тиску й експлуатації.

У ЦНС зазначили, що після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі "ліцензії", а також ті, хто займаються грабунком безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед народом України.

Нагадаємо, що через дефіцит прісної води фактично неможливо запустити в роботу промислові об'єкти, які зараз перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації. Такі проблеми російських окупантів призвели до того, що в регіоні високий рівень безробіття і люди не можуть себе забезпечувати.

Нагадаємо, 17 вересня в Центрі національного спротиву повідомляли, що РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи в Запорізькій області. Окупаційна "адміністрація" вже почала розчищення русла річки Молочна та підготовку до інженерних робіт. Такі дії можуть призвести до дефіциту питної води в місті Мелітополь.