"Нема чого підтверджувати": у Байдена відреагували на "живого" загиблого адмірала ЧФ РФ Соколова

Адміністрація президента США бачила відео Міноборони Росії, на якому командувач Чорноморського флоту неушкоджений та бере участь у засіданні колегії відомства.

У Білому домі не можуть підтвердити загибель командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова. Про це повідомила речниця адміністрації Карін Жан-П'єр під час брифінгу у вівторок 26 вересня.

З її слів, у Сполучених Штатах Америки бачили відео, опубліковане Міністерством оборони Російської Федерації, на якому командувач ЧФ РФ живий та бере участь у засіданні колегії оборонного відомства.

"Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати", — сказала Карін Жан-П'єр.

Чи дійсно командувач ЧФ РФ загинув: що відомо

22 вересня ракетної атаки зазнав штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму. Влучання сталося в момент проведення наради керівного складу російського флоту. У пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня повідомили, що внаслідок атаки загинули 34 російських офіцери, зокрема командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

26 вересня у Росії показали відео, на якому адмірал Віктор Соколов нібито живий та неушкоджений і бере участь у засіданні колегії Міністерства оборони Росії. На опублікованих кадрах він присутній по відеозв'язку. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не коментуватиме інформацію щодо Соколова.

Того самого дня міністр оборони України Рустем Умєров також не підтвердив та не спростував інформацію щодо загибелі Віктора Соколова. Він зазначив, що якщо він мертвий — то це добра новина для всіх.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 26 вересня заявили, що загибель Соколова та інших російських офіцерів у Севастополі може призвести до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом РФ.