Росіян зобов'язали відзначати анексію українских регіонів: Путін може приїхати на "свято"

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко наголосила, що окуповані частини Донбасу, Запорізька й Херсонська області не є для Росії новими регіонами, адже "з XVIII століття ці землі входили до складу країни".

Верхня палата Федеральних зборів РФ схвалила закон про встановлення памʼятної дати 30 вересня. Країна-агресор готується святкувати "День "возз'єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей із Росією". Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Про те, що Росія "обов'язково відзначить першу річницю входження до складу чотирьох нових регіонів", сказав речник глави держави Дмитро Пєсков.

Також від зазначив, що поки не визначено, чи візьме участь в урочистостях президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується графіка президента, доки він остаточно не сформований, на цю тему поки що нічого не можу сказати", – зізнався Пєсков, відповідаючи на запитання про участь Путіна в урочистостях.

За слова інформагентства, закон про "встановлення пам'ятної дати 30 вересня — Дня возз'єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей із РФ", Рада Федерації схвалила у понеділок, 25 вересня.

На розгляд Держдуми документ вніс президент Росії 12 вересня. А 19 вересня депутати ухвалили законопроект у першому читанні та в цілому загалом.

У супровідних матеріалах зазначають, що 30 вересня 2022 року увійде до новітньої історії як "день прийняття до РФ Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей на правах суб'єктів Росії".

Окрім того, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко сказала, що окуповані частини Донбасу, Запорізька та Херсонська області не є для країни новими регіонами, оскільки "з XVIII століття ці землі входили до складу Росії, у їх створенні та освоєнні брали участь усі народи Росії".

Спроба анексії окупованих територій України

4 жовтня Рада Федерації РФ схвалила ратифікацію документа про анексію чотирьох областей України. Жителям цих регіонів пропонують подати заяву на громадянство та скласти присягу громадянина РФ.

28 вересня в ООН відреагували на "референдуми" в окупованих регіонах України щодо приєднання до РФ. У відомстві заявили, що Росія має поважати українські закони. Також там вважають, що дії РФ — це ескалація конфлікту.

Нагадаємо, 26 вересня російські ЗМІ повідомили, що Москва домагатиметься від Вашингтона рішення про участь диктатора Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).