Сербія презентувала найлегшу у світі РСЗВ "Мілош": на що вона здатна

Броньовик отримав 28 пускових труб для снарядів калібру 80-мм. Машина вестиме вогонь авіаракетами С-8.

Сербська компанія "Югоімпорт" представила найлегшу у світі реактивну систему залпового вогню "Мілош" з 28 пусковими. Про це повідомляє Army Recognition.

РСЗВ побудовано на базі броньовика "Мілош" й матиме 28 пускових для стрільби некерованими ракетами С-8 КОМ. Сам броньовик дебютував на виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі ще в лютому 2017 року. Машину ще тоді позиціювали як адаптивну платформу, яку можна використовувати для різних операцій.

Тепер Сербія показала броньовик у вигляді реактивної артилерії. Кожна пускова труба має калібр 80-мм, її розташували на даху у два ряди по 14 труб в кожній. Ракети С-80 КОМ — це снаряди, які в основному використовують в бойових гелікоптерах. Вони створені для знищення бронетехніки та живої сили. Також відомі основні характеристики нової РСЗВ:

калібр — 80 мм;

максимальна дальність стрільби — 6800 метрів;

загальна вага — 14 тонн, вага надбудови — 700 кг;

режим вогню автоматичний або залповий.

Машина має удосконалену систему керування вогнем, електрооптичний приціл, тепловізійну камеру та лазерний далекомір.

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18 вересня ЗМІ писали, що РФ може отримати північнокорейські РСЗВ KN-25. Її дальність стрільби складає 400 км.