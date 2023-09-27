"Успішно виконуємо завдання": командувач ЧФ РФ Соколов знову з'явився на публіці (відео)

За повідомленням росЗМІ, "похований" адмірал нібито побував на нагородженні флотської футбольної команди. При цьому дата зйомки пропагандистами не уточнюється.

Російський пропагандистський телеканал "Звезда" опублікував відео, на якому командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов розповів, що флот "успішно виконує завдання". Відповідне відео опубліковано 27 вересня.

Повідомляється, що Соколов нібито побував у Будинку офіцерів на нагородженні футбольної команди флоту "Чорноморець" (не плутати з одеським "Чорноморцем"). При цьому дата фільмування в повідомленні пропагандистів не уточнюється.

"Чорноморський флот впевнено й успішно виконує завдання, які перед ним поставило командування. Ви знаєте, що практично не сходять з екрана центрального телебачення подвиги наших морських піхотинців", — говорить Соколов на відео.

Чи загинув адмірал Соколов — що треба знати

22 вересня штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, розташований у тимчасово окупованому Севастополі (Крим), був атакований ракетами під час проведення наради керівного складу російського флоту. За інформацією пресслужби Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, атака призвела до загибелі 34 російських офіцерів, включно з адміралом Віктором Соколовим, командувачем Чорноморським флотом РФ.

Однак 26 вересня в Росії було опубліковано відео, на якому адмірал Віктор Соколов нібито був живий і неушкоджений, беручи участь у засіданні колегії Міністерства оборони Росії через відеозв'язок. При цьому прессекретар президента Росії, Дмитро Пєсков, відмовився коментувати інформацію про Соколова. Крім того, міністр оборони України Рустем Умеров також не підтвердив і не спростував інформацію про загибель Віктора Соколова. Він підкреслив, що якщо адмірал справді живий, то це хороша новина для всіх.

27 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що в Білому домі не можуть підтвердити загибель Віктора Соколова.