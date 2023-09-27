Наводять та координують удари ЗСУ: партизани розповіли, як знищують росіян в окупації

Українське підпілля відіграє велику роль в тому, що на тимчасово окупованих територіях побільшала кількість "прильотів" по військовій техніці та складах ЗС РФ.

Рух опору допомагає знищувати російських військових на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Українське підпілля кожен день допомагає нищити окупантів своєї рідної землі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українське підпілля відіграє велику роль у тому, що на тимчасово окупованих територіях побільшала кількість "прильотів" по військовій техніці та складах БК Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, партизани наводять та координують удари Збройних сил України.

У Центрі наголосили, що попри вимкнення ворогом мобільного зв'язку, перевірки телефонів та збільшення кількості блокпостів, українське підпілля знаходить способи, аби передати координати окупантів Силам оборони, в результаті чого пришвидшують деокупацію територій та перемогу України.

Додали, що кожен може допомоги українським бійцям та передати штабу ЗСУ дані щодо дислокації, пересування, обсягів ворожої військової техніки та особового складу ЗС РФ. Це можна зробити за посиланням. За відправленими координатами українські військові завдадуть удар по ворогу.

Нагадаємо, 25 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що українські партизани знеструмили базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Зокрема, рух опору вивів з ладу трансформаторну установку, яка забезпечувала ворога електрикою.

18 вересня стало відомо, що в Маріуполі від "загадкової хвороби" померли 11 військових Збройних сил Російської Федерації, серед них були двоє офіцерів. Усі військові РФ померли від раптової зупинки серця. Окупаційна влада міста переконана, що солдатів отруїли диверсанти або маріупольці, які чекають на повернення України.