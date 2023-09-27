"Битва за острови": в чому особливість операцій в Херсонській області, – УП

Військові кажуть, що бої в Херсонській області надзвичайно складні, бо Дніпро в цьому місці від 700 до 2000 метрів завширшки. Тому щоб висадитись на окупований берег потрібно подолати низку перешкод.

Українська армія веде наступальні дії на сході та півдні, але ще проводяться операції в Херсонській області. Про це повідомляє "Українська правда".

Журналісти поспілкувалися з близько 15 військовими з Сил спецоперацій, ГУР та тероборони з напрямку, щоб встановити, яка ціль стоїть перед бійцями. Один з бійців ССО каже. що їхнє завдання полягає в створенні фронту, що буде відволікати сили.

"Наше завдання — створити тут якомога більше приводі, зокрема інформаційних, для відволікання уваги", — пояснює один з бійців ССО.

У публічному просторі є дані лише про контроль над лівим берегом Дніпра, який зараз під окупацією, але військові кажуть, що це не так. Основні дії відбуваються на островах та плавнях, які знаходяться на Дніпрі між лівим та правим берегом. вони є перевалочним пунктом у логістиці, тому відіграють значну роль. В цьому місці Дніпро завширшки від 700 до 2000 метрів з сильною течією. Спецпризначенці кажуть, що володіння островами дає все — оглядовість, контроль над річкою місце для закріплення, провізії, пункту для сортування поранених. Але вони не беруться оцінювати, хто контролює більшу частину островів. Ситуація постійно змінюється в обидва боки.

Мапа Херсонської області Фото: Deep State

Операції в Херсонській області – в чому надзвичайна складність

В Херсонській області немає Leopard 2 чи атак з БТР M113. Все набагато важче та небезпечніше. Окупанти закріпились на воді, на суші й навіть у повітрі. Українські спецпризначенці висаджують на березі окупованого Дніпра й виконують там завдання, але перед цим є ще багато небезпек: подолання річки на човні, де всюди якірні міни, відкрита територія та загрузання у мулі. Військові кажуть, що підрив на мінах є найчастішою причиною втрат. Окрім цього ворог застосовує дрони-камікадзе. Інколи вони запускають по їх навіть тоді, коли бачать лише двох бійців Сил оборони. За військовими мірками, це дуже малозначима ціль.

Військовий Любомир Фото: Українська правда

"Ворог тут довго, він укріпився – на воді, на суші й навіть у повітрі. Тут на тебе можуть чекати міни, FPV-дрони, арта, а може і ДРГ у кущах. На суші в тебе є хоча б варіант зміститись, змінити позицію, щоб на тебе було важче навестися, а на воді це зробити нереально. У випадку надзвичайної ситуації ти маєш тільки один варіант – падати у воду. А падаєш ти зазвичай в екіпіруванні… ", — каже військовий Любомир.

Нагадаємо, 26 вересня Сальдо заявив, що власників російських паспортів на окупованій території чекатимуть військкомати.