Мобілізація на ТОТ: українських чоловіків змушують ставати на облік на Херсонщині, — ЦНС

Окупанти вручають повістки українським чоловікам відразу після отримання ними паспортів Російської Федерації. Гауляйтери запевняють, що постановка на військовий облік — нібито плановий захід.

На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог мобілізує українців до лав Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Ворог продовжує заходи для проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українським чоловікам, які отримують російський паспорт, поліцаї відразу вручають повістки до військових комісаріатів для подальшої постановки на військовий облік.

У Центрі наголосили, що зі слів гауляйтерів, це нібито планові заходи, проте раніше вони запевняли, що на тимчасово окупованих територіях не буде введено військового обліку.

"Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним", — прокоментували в підпіллі.

У ЦНС додали, що раніше РФ сформувала систему військкоматів на півдні, до неї увійшли кадрові військові ЗС РФ, які нині вчиняють міжнародний злочин, вербують та готують до мобілізації жителів тимчасово окупованих територій.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях: що відомо

26 вересня голова окупаційної влади на Херсонщині Володимир Сальдо звернувся до жителів ТОТ та порекомендував тим, хто отримав російський паспорт, сходити до військкоматів. Зокрема, таких громадян внесуть до реєстру "нових військовозобов'язаних громадян РФ".

Того ж дня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти проводять нову хвилю масової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Окупаційна влада змушує жителів Запорізької області укладати контракти із ЗС РФ.

24 вересня в українському підпіллі повідомили, що в Донецькій області до лав ЗС РФ призвали близько 250 українських чоловіків. Зокрема, під час так званих "мобілізаційних заходів" окупанти видають підприємствам "мобілізаційні плани", в яких зазначають кількість людей, яких необхідно призвати.

30 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що ворог не зміг організувати масову мобілізацію в регіоні через спротив населення. Крім цього, він вважає, що окупанти відчувають настрою населення, а тому бояться давати їм зброю.

26 серпня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області велика частина промислових підприємств призупинили свою діяльність через загострення економічної ситуації. Однією з причин соціально-економічного напруження є мобілізація більшості працівників.

Нагадаємо, 19 березня у росЗМІ повідомили, що в Москві правоохоронці розшукують громадян, які не стоять на військовому обліку. В першу чергу мова йде про тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.