У РФ використовують архівні кадри, аби спростувати загибель адмірала ЧФ Соколова, — ЗМІ (фото)

Журналісти пишуть, що є деталі, які засвідчують, що опубліковані кадри з російським адміралом Віктором Соколовим зроблені значно раніше, ніж відбувся удар по штабу в Севастополі.

Російські пабліки знову поширили інформацію про активність у реаліях сьогодення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який, за інформацією українських ССО, був ліквідований під час обстрілу штабу ЧФ у Севастополі 22 вересня. Відео та фото нагородження Соколовим футбольної команди "Чорноморець", яка перемогла в армійському чемпіонаті, 27 вересня оприлюднили відразу кілька російських ЗМІ — федеральний канал "Звезда", канал "Перший Севастопольський", ФК "Чорноморець Севастополь" у Telegram і VK та ін., пише "Українська правда".

Проте, як засвідчують фахівці, на відео із Соколовим немає жодних часових маркерів, а щодо проведення згаданих подій немає коментарів ні від самого адмірала, ні від ФК "Чорноморець" на власному сайті чи в телеграм-каналі. Відео, розміщене футбольним клубом, взяте навіть не з місцевого телеканалу, а в приватного підприємства "Севастополь". Водночас телеканал "Звезда" опублікував відео з розповіддю Соколова про "подвиги" російських моряків, зокрема 810-ї бригади морської піхоти, нагородженої орденом Ушакова.

Як стало відомо, обидві урочисті події відбулися набагато раніше за ракетний удар по штабу Чорноморського флоту. Зокрема, окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв про орден Ушакова для згаданої бригади повідомляв ще 29 серпня, а чемпіонат із футболу, в якому перемогли армійці, відбувся 18 вересня, тобто за кілька днів до вибуху в штабі ЧФ.

Скриншот із сайту футбольного клубу Скриншот з відео Нагородження футбольної команди

Зокрема, адмірал Соколов жодного разу наживо не спростував повідомлення про свою ліквідацію. Також Фокус писав, що, за даними партизанського руху "АТЕШ", росіяни почали розпускати чутки, у яких намагаються звинуватити командувача ЧФ РФ у змові із ССО України з метою приховати крадіжки на флоті.

Що відомо про "живого" адмірала

25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких був командувач Чорноморським флотом, адмірал Віктор Соколов. Ще 105 російських військових отримали поранення.

Наступного дня Міністерство оборони Росії показало відео із засідання колегії відомства, на якому начебто був присутній командувач ЧФ РФ, проте Соколов на ньому абсолютно не рухався. І знову — жодних часових маркерів.

Відео з колегії Міністерства оборони РФ Фото: скрін відео

Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що коментувати інформацію щодо командувача ЗС РФ не буде, бо "йому нічого сказати" — це "прерогатива Міністерства оборони".

Нагадаємо, Фокус писав, що напередодні в РФ почали вимагати показати росіянам "живого чи мертвого" командувача Чорноморського флоту РФ, через те, що українські ССО поширили інформацію про його загибель.