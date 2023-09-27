Мобілізація в Україні: кого не можуть призвати в армію з 1 жовтня

Відстрочку від призову надають тим категоріям громадян, які перелічені в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Воєнний стан і загальну мобілізацію Верховна Рада продовжила щонайменше до 18 листопада. Правила призову в армію під час воєнного стану залишаються незмінними, як і категорії громадян, яких не можуть мобілізувати. Перелік цих категорій перерахували в Міністерстві оборони України.

Хто може отримати відстрочку

Від призову на військову службу під час воєнного стану звільняються:

заброньовані працівники підприємств та організацій критичної інфраструктури;

тимчасово непридатні до проходження військової служби за станом здоров'я за рішенням військово-лікарської комісії (з проходженням повторної ВЛК через півроку);

чоловіки і жінки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей (можуть бути призвані тільки за добровільною згодою з проходженням служби за місцем проживання);

батьки-одинаки, які виховують хоча б одну дитину віком до 18 років (можуть служити добровольцями тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю III-IV ступеня або підгрупи А;

чоловіки і жінки, які мають під опікою повнолітню дитину до 23 років з інвалідністю I-II групи;

опікуни, усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, батьки-вихователі, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, які зайняті постійним доглядом за родичами, що потребують опіки за станом здоров'я (тільки в тому випадку, коли немає інших членів сім'ї, які можуть взяти на себе ці обов'язки);

чоловіки призовного віку до 27 років, які не пройшли строкову військову службу і не мають бойового досвіду;

студенти, які здобувають освіту на денній та дуальній формах навчання;

викладачі, які працюють у навчальних закладах не менше, ніж на 0,75 ставки;

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим.

Силові держструктури, співробітників яких не мобілізують

Також право на відстрочку від мобілізації є у співробітників різних структур безпеки, оскільки вони вже перебувають на службі за своєю посадою. До цих структур і відомств належать:

військове управління, військові частини, установи, підприємства та організації;

ЗСУ;

Міністерство оборони України;

СБУ;

Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України;

Нацгвардія України;

Служба зовнішньої розвідки України;

Національна поліція України;

Держприкордонслужба України;

НАБУ;

податкова міліція;

Управління державної охорони України;

Державне бюро розслідувань;

Державна виконавча служба України.

Співробітники силових відомств і організацій можуть добровільно подати рапорт про переведення їх до лав діючої армії для участі в бойових діях.

Водночас не виключено, що мобілізація може бути посилена, якщо Росія мобілізує кілька сотень тисяч осіб цієї осені.

Нагадаємо, що за порушення військового обліку військовозобов'язаним можуть загрожувати великі штрафи.

Також Фокус писав про те, кого з жінок-медиків можуть призвати на службу.