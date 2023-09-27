Контрнаступ ЗСУ: росіяни втрачають на фронті значно більше техніки, — дані Oryx (графіки)

Втрати ЗС РФ помітно більші за втрати захисників у питанні бойових машин, літаків і ППО. Проте бронетранспортерів бійці країни-агресорки втрачали на фронті менше.

Втрати військової техніки у російських окупантів значно перевищують втрати на полі бою Сил оборони. Про це йдеться в інфографіці, опублікованій аналітиком під псевдонімом leedrake5 26 вересня.

Дрейк використовує дані моніторингового ресурсу Oryx та створює їхню візуалізацію. Зокрема, графіки стосуються й обладнання, втраченого ЗС РФ та ЗСУ в боях на території України. Для підрахунку враховується тільки та техніка, інформація щодо якої пройшла незалежну перевірку.

Згідно з найсвіжішим оновленням, втрати країни-агресорки помітно перевищують українські. Це стосується втрат бойових машин, літаків та систем протиповітряної оборони (ППО).

Фото: Лі Дрейк Фото: Лі Дрейк Фото: Лі Дрейк

Водночас у втратах бронетранспортерів (БТР) Україна випередила ворога.

Інфографіка з втратами БТР ЗС РФ та ЗСУ Фото: Лі Дрейк

Проте інфографіка загальних втрат військового обладнання підтверджує, що техніки ЗС РФ "знешкоджено" на передовій все ж значно більше.

Інфографіка з загальними втратами військового обладнання Фото: Лі Дрейк

Нагадаємо, командувач Сил оборони Таврійського напряму Олександр Тарнавський заінтригував обіцянкою "гарних новин" з фронту. За його словами, захисники "стабільно просуваються та знищують росіян".

Іноземні журналісти побували всередині нічного наступу ЗСУ в Бахмутському районі. Вони поспілкувались з двома військовими та показали кадри з запуску безпілотників.

27 вересня президент Володимир Зеленський заявив про просування захисників у Донецькій області. Також він пообіцяв "відплату" усім зрадникам.