Вибив телефон із рук: в Одесі стався новий конфлікт зі співробітниками ТЦК, — соцмережі (відео)

На опублікованому відео зафіксовано словесну перепалку чоловіка з військовими. Один із них підійшов і вибив телефон із рук оператора.

В Одесі на Грецькій вулиці стався новий конфлікт зі співробітниками ТЦК і СП. Відповідне відео 27 вересня почали поширювати місцеві жителі в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах можна побачити, як військовий вибиває телефон із рук оператора. Потім чоловік підняв телефон і вступив із представниками ТЦК у словесну перепалку з нецензурною лексикою.

Щоправда, початок конфлікту на відео не потрапив.

Конфлікт на Грецькій вулиці в Одесі: реакція ТЦК

Зазначимо, що Одеський обласний ТЦК на момент написання новини ніяк не відреагував на те, що трапилося.

Нагадаємо, що колишній воєнком організовував фальшиві операції для "ухильників" у Запоріжжі. Так, посадовці в Запорізькому ТЦК долучали представників ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя до незаконної схеми.

Також повідомлялося, що житель Львівської області отримав 5 повісток, але ухилявся від мобілізації майже рік. Суд засудив чоловіка до в'язниці — він не визнав свою провину і не розкаявся, а також заявив, що в усьому винні співробітники ТЦК, повітряні тривоги і погана робота громадського транспорту.