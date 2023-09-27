Східний плацдарм: 26 бригада ЗСУ ефектно знищила ворожу гаубицю Д-30 (відео)

Російські загарбники встановили артилерійську систему напроти житлових будинків, але це їм не допомогло.

Бійці 26-ої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили ворожу гаубицю Д-30 на сході. У Facebook підрозділу опубліковано відповідне відео.

Російські загарбники встановили артилерійську систему напроти житлових будинків. Наявність густої рослинності поблизу позиції, де була встановлена техніка, не допомогла окупантам. Гаубиця була успішно знищена.

"Східний плацдарм. Знищення російської гармати Д-30", – йдеться у дописі.

Знищення артилерії РФ у вересні

Тернопільські артилеристи 26 вересня ліквідували техніку окупантів. Воїни зафіксували гаубицю "Мста-Б". Артилеристи 44-ої бригади ліквідували техніку та боєкомплект, який перебував поруч. Також бійці знищили російський танк, який згодом потонув у водоймі.

Бійці 72-ї ОМБр 24 вересня успішно знищили російський танк. Безпілотник українських військових завдав ефективного удару по російському танку. Вже за кілька секунд відбувся потужний вибух, який повністю знищив військову техніку та примножив кількість диму. Російська бойова машина загорілася, а потім потужно вибухнула.

Ударні дрони 5 вересня знищили російську гаубицю Д-30. Артилерійську систему, за допомогою якої війська РФ могли атакувати позиції українських захисників, спочатку помітили аеророзвідники, а потім атакували за допомогою спеціальних безпілотників.

Нагадаємо, 24 вересня ЗСУ ліквідували спостережний пункт РФ поблизу міста Токмак. Зі слів мера Мелітополя Івана Федорова, об'єкт загарбників ліквідували влучанням снаряда GMLRS.