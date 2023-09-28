Спроби штурмів ЗС РФ безуспішні: ЗСУ відбили атаку окупантів у районі Рівнополя (карти)

За даними командування, складна ситуація також спостерігається в районі окупованого Донецька. Лише за минулу добу ЗС РФ тринадцять разів намагалися штурмувати українські позиції біля Мар'їнки.

Українські військові продовжують контрнаступ на багатьох напрямках, а на деяких ділянках фронту доводиться відбиватися і тримати оборону від штурмів противника. Детальніше розповів спікер Генштабу Павло Ковальчук в ефірі телемарафону 28 вересня.

За його словами, українські військові відбили атаку ЗС РФ у районі населеного пункту Рівнопіль у Донецькій області. Водночас, на Лимано-Куп'янському напрямку противник не наступав.

Ситуація на фронті: Авдіївський напрямок

Минулої доби військовослужбовці Збройних сил України відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське на Донеччині.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Мар'їнський напрямок

На цій ділянці фронту представники ЗС РФ намагалися вести безуспішні наступальні дії в районі міста Мар'їнка. Там зафіксовано щонайменше 13 невдалих спроб вибити українських захисників із позицій та зайняти їхнє місце.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Шахтарський напрямок

Тут ЗСУ також вдалося відбити атаку в районі села Рівнопіль на Донеччині, де противник хотів зайняти нові висоти.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Запорізький напрямок

У районі населеного пункту Работине ЗС РФ хотіли відновити втрачені раніше позиції, але жодних успіхів з їхнього боку зафіксовано не було.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Мелітопольський напрямок

На цій ділянці ЗСУ продовжують наступальну операцію, як зазначив Павло Ковальчук.

"Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і виснажують ворога", — йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Лимано-Куп'янський напрямок

Під Лиманом і Куп'янськом, незважаючи на спроби штурмів останні кілька місяців, за останню добу не було зафіксовано наступу ЗС РФ.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Бахмутський напрямок

ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Водночас сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу відбулося 26 бойових зіткнень", — продовжив речник Генштабу.

Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що російські сили занадто "перевантажені", щоб відволікти ЗСУ від контрнаступу. З моменту початку повномасштабного вторгнення у РФ лише "зрідка" було угруповання військ, здатне на новий великий наступ.